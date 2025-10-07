The latest results from Warwick Golf Club

By Simon Duns
Contributor
Published 7th Oct 2025, 07:58 BST
Updated 7th Oct 2025, 08:16 BST
Here's who has been enjoying the winning feeling at Warwick Golf Club.placeholder image
Here's who has been enjoying the winning feeling at Warwick Golf Club.
Here are the results for Warwick Golf Club for August and September.

3rd Aug: August monthly medal; 1st Simon Duns net 67, 2nd Michael Dale net 67.

Most Popular

10th Aug: Baker trophy; 1st Lee Such net 70, Mick Dale net 71. RGF; 1st Michael Dale net 71, 2nd Morgan Davies net 72.

Hide Ad
Hide Ad

17th Aug: Roly Scandrett Texas scramble; 1st Morgan Davies/ Dave Farrow/ Simon Duns net 57, 2nd Cindy Lewis/ Phil Head/ Paul Williamson net 57.

24th Aug: Warwick Classic; 1st Ron Jeffries net 62, 2nd Morgan Davies net 65.

31st Aug: Alba trophy; 1st Kulwant Sandha 33 stableford points, Michael Dale 27 stableford points.

7th Sep: September monthly medal; 1st Simon Duns net 69, 2nd Robert Buckingham net 71.

Hide Ad
Hide Ad

14th Sep: Captain’s Texas scramble; 1st Robert Buckingham/ Robert Brown/ Morgan Davies/ Dave Farrow net 52, 2nd Phil Head/ Simon Duns/ Paul Williamson/ Kulwant Sandha net 55.

21st Sep: Ron Bull trophy; 1st Ron Jeffries 35 points, 2nd Simon Duns 34 points.

28th Sep: Ralph Paterson trophy; 1st Cindy Lewis 38 stableford points, 2nd Kulwant Sandha 38 stableford points.

Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice