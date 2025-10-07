The latest results from Warwick Golf Club
3rd Aug: August monthly medal; 1st Simon Duns net 67, 2nd Michael Dale net 67.
10th Aug: Baker trophy; 1st Lee Such net 70, Mick Dale net 71. RGF; 1st Michael Dale net 71, 2nd Morgan Davies net 72.
17th Aug: Roly Scandrett Texas scramble; 1st Morgan Davies/ Dave Farrow/ Simon Duns net 57, 2nd Cindy Lewis/ Phil Head/ Paul Williamson net 57.
24th Aug: Warwick Classic; 1st Ron Jeffries net 62, 2nd Morgan Davies net 65.
31st Aug: Alba trophy; 1st Kulwant Sandha 33 stableford points, Michael Dale 27 stableford points.
7th Sep: September monthly medal; 1st Simon Duns net 69, 2nd Robert Buckingham net 71.
14th Sep: Captain’s Texas scramble; 1st Robert Buckingham/ Robert Brown/ Morgan Davies/ Dave Farrow net 52, 2nd Phil Head/ Simon Duns/ Paul Williamson/ Kulwant Sandha net 55.
21st Sep: Ron Bull trophy; 1st Ron Jeffries 35 points, 2nd Simon Duns 34 points.
28th Sep: Ralph Paterson trophy; 1st Cindy Lewis 38 stableford points, 2nd Kulwant Sandha 38 stableford points.